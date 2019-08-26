曾是「館長」前員工、之後因工作內容撕破臉互相爆料的健身網紅「艾瑪」，因跟館長隔空互戰而成為話題人物，以鍛鍊有素的性感完美身材聞名，而火辣外表也為她帶來困擾，艾瑪日前勇敢揭發遭性騷擾的經驗，她穿著正常服裝搭計程車竟遭色狼司機騷擾，直接問她：「想勾引男人嗎？」，甚至出手侵犯！

艾瑪日前勇敢在臉書分享搭計程車的驚魂記，透露自己當天搭計程車，穿的是沒露胸只露手臂的背心，非常一般，沒想到一上車「司機猛回頭+瘋狂眼睛上上下下左左右右掃遍我全身，他貪婪的眼神似乎恨不得把頭塞進我衣服裡，窺探隱藏在我衣服底下的每一寸肌膚」。

而色狼司機光只有看不滿足，甚至瞇起眼睛，對艾瑪祭出言語攻擊：「美女～穿的好性感啊，想勾引男人嗎？」，她終於忍到到達目的地，沒想到下車時司機又出招，「刻意不回頭，手直接往後抓，企圖"不經意"抓住我的XX」，還好艾瑪早有警戒心，手舉高且坐到最邊邊，遠距離付錢，不然就要會落入狼爪，直言：「性騷擾都是一步一步試探，一切都是『開玩笑』跟『不小心』」，要眾人們絕對不要認為是自己想太多就失去戒心，也大嘆雖然心裡很想訴諸暴力，但「一拳給他，受罰的是我」。

(中時電子報)