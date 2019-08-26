◎颱風「楊柳」恐生成 週四起變天

第12號颱風「楊柳」可能生成！中央氣象局預報員陳伊秀指出，位在菲律賓東方海面的低壓目前看來結構不錯，這兩天內有發展成熱帶性低氣壓甚至是颱風的可能，但由於太平洋高壓的影響，未來即使生成颱風也可能是通過菲律賓。吳德榮則分析，該熱帶擾動有發展成第12號颱風的機率，但各國系集模式模擬的路徑很分歧。

◎推白色垃圾袋引遐想 侯友宜神解釋

新北市政府與台灣藝術大學合作，將「垃圾話」應用在環保兩用袋，推出白底黑色圖樣的創新環保兩用袋，先前台北市長柯文哲曾說過垃圾不分藍綠，被問到新北推出白色垃圾袋是否有特殊涵意，侯友宜說，每個人看一件事情，如果覺得是美的就是美，如果用另個思維看，就會變不一樣，「我看垃圾袋好美喔」。

◎正妹設計師辯是石虎 原作者打臉

觀光局花300萬請旅美設計師江孟芝設計「國立集集美術館彩繪列車」卻頻出包。被人發現車廂內的石虎長得像花豹。對此，江孟芝開直播承認，石虎是買圖庫的，但她設計的是石虎，不是豹。但石虎圖的原作者回答，自己是畫的是「花豹」沒錯。

◎鄉公所課長猝死 同事上班見躺沙發

仁愛鄉公所驚傳意外，到職未滿半年，平時工作認真的53歲建設課長張國祥，昨晚在辦公室值勤，今天同事上班時發現躺臥在沙發上，已無呼吸心跳，經救護人員到達現場後，初步研判，已呈現屍僵，死亡多時，是工作過勞仰或身體其他疾病？詳細死因仍待檢警進一步相驗確認。

◎閃辭後傳耳聾 最美空姐曝病況

有「最美空姐」之稱的林佩瑤，日前閃辭服務13年的空服業，走出安逸圈去展開第二人生，但日前卻透露右耳已經聾了快兩禮拜，讓親友和粉絲看了都嚇壞，她趕緊出面解釋，表示自己只是耳朵發炎、有點耳包，笑說「還沒有聾啦」，並感謝大家關心。

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(中時電子報)