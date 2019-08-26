觀光局耗資300萬元打造集集支線彩繪列車爭議不斷，從石虎畫成豹、使用字體版權被買斷，又被抓包圖是從圖庫買來，觀光局長周永暉日前在網上曝光新版本石虎圖案，他今日指出，目前已繪出3種石虎姿態的圖案，包括走、躺、玩三版，並已獲特生中心與生態專家認可，近日會將新圖更新於列車上。

周永暉24日貼出一張新繪的石虎圖樣，他指出，有請特生中心協助確認，並有專業人士幫忙審議。新圖樣可見石虎的3大特徵，包括耳背白斑點、額頭白線條、眼窩白紋圈，確實與原先花豹完全不同，成為石虎了。

周永暉今日指出，設計團隊已設計出新版石虎圖案，共有坐著、躺著、玩耍的三種樣態，其中一版就是近日曝光的圖樣，特生中心主任與動物專家都認同本次改版後圖案，近期更新後會在車廂內畫上躺著的版本，在車廂外畫上玩耍行走版本，傳遞石虎動態感，不過三張圖都會用於後續行銷中。

周永暉指出，字體也會按照版權作業程序處理，近日將以新聞稿方式向外界報告結果，盼列車更新後可如實呈現集集香蕉、在地產業與921後重建狀況。

(中時 )