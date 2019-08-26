在港片「九品芝麻官」有段「滴血認親」劇情，周星馳說「讓我們來嚇嚇他」，證明滴血認親是可以做假，這是國家衛生研究院的博士專家模仿電影的橋段，國衛院主要用意是想用最簡單、易懂的教具與遊戲、甚至演出，帶領國人一起學知識、玩科普。

國衛院為我國生物醫學的研發重鎮，致力於提升國家生物醫研究，為了秉持善盡社會責任、積極推廣科普教育與拉近民眾與科學的距離，國衛院明（27）日將在苗栗竹南院區首度舉辦「國家衛生研究院科普日」活動。

科普活動的內容豐富，國衛院的博士群粉墨登場，內容囊括外界環境、大眾健康、個人健康、細胞與基因到各種應用層面等，將原本深奧難懂的科學知識，設計13道精采的遊戲關卡，讓民眾與學童在闖關的過程中，達到科普學習效果。

這次科普日的關卡都是許多博士研究員絞盡腦汁設計出兼具科學與趣味的遊戲內容，要帶領民眾從巨觀世界的周遭環境，一路往微觀景象的細胞構造探索，進而了解科學知識的實際應用。

例如「疫苗抗原如何純化」是透過大型滾珠坡道結合篩子篩選大小不同的分子，說明疫苗製作過程抗原純化的重要性，國衛院感染與疫苗研究所副研究員劉家齊花了16小時完成「篩子、迷宮、滑水道」的道具，模擬「分離大小不同分子」。

劉家齊表示，疫苗可讓體內產生免疫反應，但在疫苗純化過程拿掉會引起副作用的不純物，由於病菌看不到，因此想辦法自製模擬教具，苗栗大同高中學生洪睿軒看了劉家齊的實務操作，她表示，知道如何純化將會更了解疫苗的製作。

至於「親子鑑定」概念是「從基因到精準醫療」的研究，透過實際配對核苷酸帶出DNA序列的組成與後續應用，國衛院分子與基因所研究助理林志熙指出，滴血認親的紅血球並無細胞核、也無DNA如何認親呢？要辨身分要以DNA的大小、長度比對出。

國衛院的科普日是要以豐富的研究資源，提供社會大眾接觸科學研究、擴展視野，讓民眾與學童可以近距離體驗科、激發對科學的好奇心。

(中時 )