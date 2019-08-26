男生千萬不要輕言要「停機」！一名男大生日前在Dcard發文透露，自己從國中開始就有DIY的習慣，且隨著年紀增長逐漸上癮，「但從大學時期，我發現這對我有很大的影響，我是一個母胎單身，我其實對於女性的慾望是有的，但我真的會有一個感受，可以打手槍，我好像不用交女朋友…』」。因而決定挑戰90天不DIY壯舉，同時將心路歷程寫成日記，不料憋到第7天劇情神展開，網友見文瞬間笑噴。

原PO決定停機90天後，隔天除了將手機裡的chrome刪除，還去申請色情守門員，希望把自己接觸情色內容的機會降到最低，展現出十足決心。

男大生憋到第7天，劇情竟急轉直下。（圖／翻攝自Dcard）

禁慾前3天，原PO成功杜絕一切誘惑，身體也明顯出現變化，「有感覺精神比較好，但我不確定是否是不打手槍的關係，另外心情比較不容易鬱悶」，到了第4和第5天，他開始感受到難度「一整天心情都很亢奮，是關於性的亢奮」，但他並沒有輕易放棄，「這就是我當初要挑戰的意義，就是為了這時候啊！」

到了第6天，原PO面臨爆發邊緣，但透過聽嗨歌轉移焦點，仍成功守住防線，可是第7天一早起床馬上精蟲衝腦，不自覺去搜尋YouTube，看成人展影片，「真的已經快要打了！馬上關掉Yt並把它刪掉」，原以為日記將邁向第8天，不料卻突然歸零，停機挑戰宣告失敗。

更爆笑的是，初次挑戰失敗後，原PO不死心繼續嘗試，但每次都只能維持1至2天，到了最後甚至自暴自棄說：「我好像一隻動物，不像人，充滿慾望，卻沒有其他感受」。

其他網友看到貼文紛紛笑說「我到底看了三小」、「前面看得很認真，想說會不會就這樣看到90天，沒想到後面101010～真的不自覺想笑」。

(中時電子報)