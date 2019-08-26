行政院副院長陳其邁被問到高雄市長韓國瑜未來可能只針對總統層級問題回答時說，韓國瑜不是庶民出身嗎？這樣離人民愈來愈遠不太好吧？

韓國瑜代表國民黨參選2020總統，傳出團隊有意調整韓國瑜的發言策略，未來針對總統層級的問題回應，陳其邁酸韓，不是庶民出身嗎？難不成未來市民庶民都不能提出任何質疑嗎，好像韓現在是總統級，這是很奇怪的事情，他覺得韓不應該分階級，民眾有問題有質疑就應該要回答，否則這樣離人民愈來愈遠不太好吧。

對於韓國瑜被質疑美國商會及美僑俱樂部分不清楚，陳其邁也譏韓，回答問題時或演講時有擦護唇膏？竟把俱樂部當商會，其實他聽韓的英文時也聽不太懂，發言還是儘量選擇自己熟悉的語言，不要勉強，如果太勉強 ，讓講中文的跟講英文的都聽不懂這樣不太好，「韓市長應該要加油」。

此外，對於罷韓募款達標，陳其邁也說，這是民主時代反映民眾的意見，假如大家對韓市長及他有任何指教，其實還是要傾聽民意。

(中時 )