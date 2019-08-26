「怎麼現在的提款機會逼逼叫？」一名男網友因為台灣銀行20萬的定存到期想把錢領出來改去郵局存，就在晚上12點前到ATM先領10萬，12點過後再領10萬，結果兩台提款機瘋狂逼逼叫，嚇得他連錢都沒數就想奔回家，一轉身瞬間出現3台警車把他圍住，差點嚇死，「太誇張了！都沒超過五分鐘欸，原來台灣的警察真的不是只會開紅單而已！」

男網友在「爆怨公社」解釋，當時他領出十萬，提款機就開始叫不停，嚇了一跳，「我自已的卡餒，就故意選沒人在提款時才去領，提款機還那麼高調」，隨即換去隔壁台領。再領10萬後，ATM又叫了，演變成了2台提款機同時都在叫，嚇得他連錢都不敢數，轉身就想回家，「見證奇蹟的時刻來了，我後面已經出現三台警車了，太誇張了都沒超過五分鐘欸！」直誇台灣抓車手也蠻有效率，「厲害厲害！」

對此，網友紛紛留言，「一般來說，在atm一次領這麼多的很少見」、「領二十萬能有警察護鈔也不錯！哈哈」、「中信ATM最多一次領12萬，重來沒叫過…」、「想知道你有沒有被帶去警察局XD」。

圖為原PO領的20萬。(翻攝自 爆怨公社)

(中時電子報)