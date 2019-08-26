年逾40歲的你，健康嗎？國民健康署今（26）日表示，根據一份調查指出，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史的民眾，一經成人健康檢查，約16萬人新發現有高血糖、40萬人新發現有高血壓，更有47.5萬人檢查才知道自己血脂異常！提醒民眾接受健檢，才能早期發現慢性病的風險因子，並及早預防及接受治療追蹤。

健康署說，慢性病早期常沒有症狀或症狀輕微，導致民眾容易輕忽疾病的發展，且因自覺健康或忙於工作與家務，而不願安排時間做健康檢查。然而，依據2017年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史之民眾，在接受成人健康檢查後，新發現有高血壓、高血糖、血脂異常者分別有39.2萬人(21.3％)、16.2萬人(8.8％)、47.5萬人(25.8％)。

國民健康署提供40歲至64歲民眾每3年1次，55歲以上原住民及65歲以上民眾，每年1次成人預防保健服務。然而，根據2017年調查，過去3年沒做過成人預防保健服務的前三大原因，分別是「覺得自己不需要檢查」(31.8％)、「工作單位已提供」(25.7％)及「沒空」(21.7％)。

國民健康署長王英偉表示，自我感覺健康狀況良好是不準確的，定期健檢檢視個人身體狀況，才是正確的健康管理。成人預防保健服務是參考國際醫學實證及專業組織的建議，可有效針對國人常見六項健康問題(血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重)進行評估。健檢花費時間不多，及早介入，能減少未來疾病就醫所耗費的時間與金錢。目前全國有6千多家醫療院所提供成人預防保健服務，醫療院所名單可上國民健康署網站查詢。

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