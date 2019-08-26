在台北律師公會登錄執業的劉姓男律師，受黃姓女子委任打官司期間，一再以通訊軟體傳送色情影片、圖片、文句騷擾黃女，黃向劉反映後，劉竟回黃「這是藝術照，且男人不好色如何生小孩」，台北律師公會以劉違反律師倫理規範，將劉移送懲戒，台灣律師懲戒委員會認為劉的不當行為，「有礙律師職業品味與尊嚴」，日前決議予以申誡處分。

律懲會決議書指出，劉男受黃女委任處理其民刑事案件，陸續於2017年8月至10月間透過LINE通訊軟體傳送「想天天做愛不累」等文字、以及「超～幼齒的泰國浴」等影片、「裸女騎乘馬」圖片給黃女。

黃女不堪其擾，2017年11月20日質問劉為何傳送色情文字與圖片、影片給她時，還透過LINE 傳送「男人若不好色，女人如何能生小孩？」文字給黃女，黃女憤而向台北律師公會申訴，律師公會認為劉已違反律師倫理，將劉移送懲戒。

律懲會調查時，劉坦承此事，並稱願當面向黃女致歉。律懲會認為，劉在受任期間顯未謹言慎行，傳送色情訊息，已造成當事人不快，且於當事人反映不喜歡這些訊息時，仍未停止不當行為，其行為有礙律師職業品味與尊嚴，違反律師倫理規範規定情節重大，決議申誡處分。

(中時 )