台北市長柯文哲兩岸論述引發「掉粉」危機，就連曾為柯製作競選歌曲的歌手謝和弦，也表態「雖然阿北比較會做事，但台灣的門面，還是相信小英吧！」對此，柯文哲說，每個人有每個人的想法，也會受到整個社會環境的影響，那也沒有辦法。

對於謝和弦意見，柯雖然嘴上說（謝的意見）也是很多人的看法，但隨即話鋒一轉，歸責這是綠營選戰打法，他說，過去這段時間綠營打他的宣傳分兩種，一種是直接的抹黑抹紅，另一種是說「柯文哲還算很認真，但做國政不行」 但這也沒有什麼稀罕，每個人有每個人的想法，It’s okay！

對於蔡陣營幕僚說柯若再繼續炮打藍綠，政黨票會壓縮到10％以下，柯說，有種戰略是敵人要的就是我不要的，敵人不要的就是我要的， 自己已經懂這個戰略道理，立法院多兩席少兩席又怎麼樣，不要為了一種小小利益，喪失掉你的價值，這比較重要。

柯也暗酸，他每次說民進黨治國不怎麼樣，選舉還是一流，有時候真的還蠻欽佩的！

談到兩岸問題，柯文哲表示，兩岸問題真的很難，中美之間，後來發現(考) 65分、 55分，想來想去 ，對他來講就是最佳解，不然有更好的方法嗎？蔡英文美國考80分、大陸考0分，至於韓國瑜還沒有進華盛頓，他有辦法進華盛頓再活著回來，這才算過關，這沒有那麼容易，這是很困難的國際局勢。

柯文哲說，我們要很務實的知道，台灣就是小國，面對兩大強權過招，要在中間尋求一個平衡，兩岸沒有辦法讓每個人都滿意，台灣整體利益就是求取一個平衡點 ，日本也是夾在中美之間，也蠻痛苦的、壓力很大，開玩笑說天塌下來我們也不是最高的，用日本當作一個基準點上下微調，恐怕是台灣在目前國際戰略最省力的戰術方法。

(中時 )