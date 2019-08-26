職安法明定從事堆高機及固定式起重機操作人員必需取得相關技術士證，才具備操作人員資格，而許多外籍移工雖然具備相關技能，卻因中文閱讀能力，導致無法順利通過學科測試，因此，勞動部從今年第3梯次（報名時間：8月28日至9月6日）止，將提供可勾選越南、印尼、泰國與菲律賓等國母語學科能力測試。

事業單位所僱外籍移工於學科測試時，雖大部分人員具備相關技能及專業，但礙於中文閱讀能力，導致無法順利通過學科測試，部因應事業單位人力需求，在考量符合現行法規，並兼顧勞工資產安全前提下，針對越南、印尼、泰國及菲律賓等國家外籍移工參加堆高機操作及固定式起重機操作職類技能檢定學科測試時，提供中文對應該國母語試題輔助措施，以協助外籍移工順利參加技能檢定。

勞動力發展署表示，技能檢定為專業知識及技能的鑑定，參加堆高機操作及固定式起重機操作技能檢定，須事先接受相關安全衛生教育訓練，並取得結訓證書或期滿證明始得報考，事業單位雇主可以事先強化外籍移工應備專業職能，以因應人力需求。

(中時 )