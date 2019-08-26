曾燦金帶領與會人員共同祝禱焚香祈福，見證綜合大樓達成階段性工程目標。

中山國中獅藝社帶來舞龍舞獅開場表演，祝賀學校校運昌隆、大器中山。

台北市立中山國中綜合大樓新建工程於22日舉行上梁典禮，綜合大樓預計於2020年5月完工，是108年度台灣唯一綠建築學校，採用環保節能的綠建材，屋頂也會加裝太陽能板做為整棟大樓供電使用，典禮現場集結產官學界的貴賓參與，由台北市政府教育局長曾燦金親臨主持，見證綜合大樓新建工程上梁儀式。

開場是由中山國中「獅藝社」的學生帶來精彩的舞龍舞獅和武術表演，鑼鼓喧天，場面熱鬧，典禮簡單隆重，在教育局長帶領下與會人員共同祝禱焚香祈福，見證綜合大樓達成階段性工程目標，中山國中邁入新的里程碑。

中山國中校長周婉玲說，未來綜合大樓完工後，除了室內球場及游泳池外，校園會對外開放每日提供500人以上民眾使用，提升附近里民運動風氣，本校綜合大樓也是經過台灣建築中心評定108年度唯一「綠建築黃金級」學校。

曾燦金表示，第一期綜合大樓工程將於明年5月完工，會有溫水游泳池、開放式跑道，第二期工程另於操場下方興建防空避難兼停車場的空間，總計9476平方公尺，288個汽車停車位，地下停車場完工後也會開放里民停車，滿足社區停車場的空間需求，為中山國中開拓嶄新的一頁。

(中時 )