朱嫌在竹南火車站前搭上盧姓司機計程車。〔謝明俊翻攝〕

朱嫌在國道3號5號涵洞設局搶走盧某計程車。〔謝明俊攝〕

盧姓計程車司機被推落排水溝，爛泥堆上痕跡仍在。〔謝明俊攝〕

盧某計程車在海口國小旁被尋獲。〔謝明俊翻攝〕

31歲的朱姓青年因缺錢花用，25日上午在竹南火車站佯裝旅客攔搭盧姓司機計程車，指示要前往竹南龍鳳漁港，卻在行經國道3號5號涵洞時，假藉尿急騙司機下車後，將盧摔進旁邊排水溝搶走計程車，當場造成盧某手臂骨折。轄區竹南分局獲報立即調帶追人，迅速在4個小時後在竹南市區一家網咖逮捕朱嫌，26日中午偵詢後依強盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗縣警竹南分局立破計程車強盜案。

苗栗縣警竹南分局立破計程車強盜案

據悉，朱姓青年來自高雄，曾犯有多項前科，他供稱曾在新竹地區打零工，但因近日工作無著，所以才南下竹南找尋工作機會，但警方懷疑他是預謀性行搶，將進一步清查他是否另涉其它案件。

朱姓青年是在25日上午11時，在竹南火車站攔搭排班計程車，結果坐上60餘歲盧姓司機的計程車後，佯稱要到龍鳳漁港遊玩，盧某不疑前往，在行經國道3號下方5號涵洞時，朱見地方偏僻，於是假稱尿急要盧停車，再假稱東西掉下旁邊水溝，將盧騙下車後，以熊抱方式，將年老瘦弱的盧某摔落旁邊約1米半深的排水溝後，搶走計程車揚長而去。

盧某摔落排水溝爛泥堆上，當場造成右手上臂骨折，盧某忍痛爬上路面請附近住戶協助報警，竹南分局長張文川獲報立即指示偵查隊及各派出所，動員尋找被搶計程車，結果迅速在下午1時許，在轄內海口國小對面路邊尋獲被搶計程車，車上放置的300多元零錢全被嫌犯搶走。

警方趕往清查發現嫌犯竟然再搭計程車回到竹南鎮市區，經找到計程車司機查詢嫌犯下車地點後，再以人力地毯式搜尋，最後在下午3點，在一家網咖店內逮獲朱嫌，經帶回偵詢，朱嫌身上只剩100多元零錢，朱坦承因缺錢花用才會行搶。

(中時 )