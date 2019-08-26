總統蔡英文日前在台中開講時提及台灣駐紐約辦事處，自述是她自己在擔任行政院副院長期間，有這樣的「氣魄跟願景」，在紐約買了一棟大樓，把台灣在紐約的所有國家代表機關全部集中在那上班，變成地標。國民黨立法院黨團今（26）日公開諷刺，根本就是「割稻尾之神」！

總召曾銘宗指出，該代表處大樓早在2005年4、5月已陸續搬遷進駐，並於同年10月在該處舉辦國慶酒會，但是蔡英文接任行政院副院長是在2006年1月，為何宣稱這是她任內的政績？是記憶錯誤，還是故意膨風？

藍委林奕華抨擊，蔡英文似乎不甘只做「辣台妹」，現在還要造神，拿紐約辦事處購樓過程當作自己的政績，結果造神不成，變成「割稻尾之神」。她指出，2004年5月19日蔡英文卸任陸委會主委時，採購紐約外館專案還未開始，7月外交部才決定購買，當時的蔡英文並無公職身分。2005年2月，蔡英文擔任民進黨不分區立委，3月份外館購樓專案結束，而這一整年蔡英文在立法院提出的質詢次數19次(含書面質詢)，沒有一次質詢內容與外館購樓有關。

長居紐約的國民黨僑選不分區立委童惠珍表示，在美僑界聽到蔡英文如此「膨風」，深感不以為然，身為一位總統，竟將外交、僑務人員辛苦打拼的成果，在根本沒有參與的事實下，做為自己的政績，讓僑胞難以苟同。

(工商 )