台南市安平舊城區假日觀光人潮不斷攀升，經常造成周邊交通大塞車，台南市政府工務局獲中央核定補助4.3億元，將開闢和緯路連通至安平地區的最後一哩路，目前已著手辦理用地取得及工程設計，可望於2021年底完工全線通車。

工務局表示，和緯路是中西區、北區通往安平的重要道路，東接北門路、西門路，西接台17西濱公路、華平路，交通量十分頻繁，又是台南市安平舊城區東邊出入主要道路，平時交通尖峰時間或遇到假日觀光潮，經常造成交通壅塞，險象環生。

工務局說，和緯路全長約5.4公里，從1989年起至今已分10餘期計畫完成開闢北區北門路往西至華平路共約4.4公里，投入經費將近25億元，僅剩往西延伸至安平地區的最後1公里路段尚未打通。

工務局強調，因應安平舊城觀光地區交通迫切需要改善，經地方積極向中央爭取此一最後1公里「中西區和緯路五段延伸工程」的開闢經費約4.3億元，已獲核定補助。該局正加快腳步辦理用地取得作業及工程設計事宜，預計今年底完成設計，2020年初發包施工，2021年底前完工全線通車。未來完成後，路網將更完整，不但可分擔安平舊城區的車流，使附近交通更為便捷，也可帶動安平區、中西區及北區等地區整體經濟及觀光發展。

(中時 )