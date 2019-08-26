蔡英文總統日前在台中舉行「辣台派」開講，提及中華民國駐紐約辦事處購買一整棟大樓，是她在擔任行政院副院長時「展現氣魄」所推動的「願景」。但遭前總統陳水扁打臉，而剛剛蔡英文也在臉書表示，紐辦的確是前朝政績，是前行政院長游錫堃任內決定。「這幾天回去查了資料，我的印象確實記錯了，要跟大家說一聲不好意思，也要謝謝大家的提醒」。

蔡英文今天在臉書表示，她要跟大家報告，日前她在演講時，對於紐約辦事處大樓購置一事的說法確實有誤。這幾天回去查了資料，她的印象確實記錯了。

她說，當年出任陸委會主委後，因為隸屬國安團隊的一份子，也參與許多外交及對美事務的討論、決策。對於購置紐約辦事處大樓、配置更多資源到外交第一線，提升我國外交預算效益這件事，她一直相當支持。

不過， 蔡英文坦承，購置紐約辦事處大樓，是在游錫堃院長任內拍板的。後來擔任行政院副院長時，有召集行政院對外工作小組的工作，但確實和購置紐約辦事處大樓沒有直接關係。「我在演講時表達的內容有錯誤，造成困擾，實在不好意思」。

她要再次感謝當年民進黨的執政團隊，外交工作是一棒接一棒，游院長的正確決定，以及外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC（Taiwan）同仁堅守工作崗位的努力，是台美關係今天能夠持續深化、台灣在國際上也持續擁有一席之地，最主要的原因。我們應該記得這些貢獻。文末表示「有錯就承認」。

(中時電子報)