昨荃葵青遊行再度演變成嚴重警民衝突，警方首次在處理反修例衝突中發射實彈開槍，又曾踢向一名跪地哀求不要開槍的男子。警察公共關係科高級警司余鎧均，深夜召開記者會，批評示威者不可理喻、目無法紀，予以最嚴厲譴責。昨日衝突中，36人被捕，當中最年輕僅12歲；15名警員受傷，有6名警員曾拔槍警告，其中一人向天開槍，她讚揚該警員表現英勇及克制，開槍是必須及合理；警員踢跪地男子為「自然反應」。

26日凌晨1時40分，警方在灣仔警察總部開記者會，余鎧均形容昨日在荃灣與其他示威及堵路行動為「極端暴力事件」，指示威者偏離遊行路線及在各區堵路，設置路障及陷阱，導致交通擠塞；示威者又向警員投擲汽油彈、磚頭及自製致命武器，已變成「目無法紀」、「不可理喻」的行為，予以最強烈譴責。示威者約於昨午5時將武力升級，她形容「暴徒」的行為已經「遠遠超越文明社會可以接受底線」、「完全喪失理智」、「近乎瘋狂」，昨晚共有15名警員受傷。

余鎧均交代沙咀道警員開槍事件時說，晚上約7時40分，有大批「暴徒」破壞荃灣二陂坊一間麻將館及店鋪，打爛閉路電視、玻璃，恐嚇市民。新界南衝鋒隊多部警車到場，其後在眾安街被圍堵及破壞警車。有逾百人以鐵枝、竹枝等武器「瘋狂襲擊」警員，6名警員目擊同袍跌倒後被襲拔出佩槍，其中一名警員向天開一槍，無擊中任何人。

余表示，在場警員感到生命受威脅，在多次警告無效及別無選擇下向天開槍示警，以保護現場市民及警員的人身安全。她形容開槍警員「表現英勇、克制」，當時開槍是「必須及合理」。

對於開槍事件中，一名男子跪在地上哀求警方不要開槍但被警員踢、以及一度向現場記者舉槍，余鎧均多次重申當時為「非常時期」，警員被過百「暴徒」包圍，及被人以武器攻擊，當時情況「生死一線之差」，為「平定暴亂」必須開槍，而向「暴徒」開槍或會傷及市民，所以向天鳴槍示警，並強調無打中人。

(中時 )