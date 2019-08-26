37歲的印尼籍看護「烏咪」，在雇主王老師家已逾10年，彼此結下如母女般善緣。年屆70歲的王老師待烏咪像女兒，買點心有她一份，晚歸會為她守門，還鼓勵她學習上進；烏咪4歲喪母，在王家感受到愛與信任，缺失的母愛，在千里之外的台灣獲得彌補，讓烏咪心存感恩。

高中老師退休的王女士，提起與烏咪的緣份。她說，烏咪初來時，華語不流利，看起來也不像親切體貼的人，但她想到一個千里迢迢來自印尼的女孩，該有多大勇氣才敢離鄉背井進入陌生人的家，當下很感慨，決心「好好對待人家」。

「烏咪」11年來先後照顧患病的阿公、阿嬤；每天從起床梳理、餵飯、服藥、陪看病及操持家務等，儘管工作煩瑣，烏咪視病如親態度，讓王老師看在眼裡很感動。王老師說，烏咪是真心對待老人家，阿公走後、阿嬤失智、幻想，直到臥病8年，烏咪始終無微不至照顧，阿嬤不睡覺，她就不敢稍離半步。

「久病床前無孝子，烏咪卻是另類孝女！」王老師感觸良多的說，烏咪與老人家無血緣，10餘年來如1日善待他們，真的比老人家親子女都盡心。王家視她如家人，過年給的壓歲錢比薪水多；假日鼓勵她出門放風，更主動幫她報名參加中文班，讓烏咪感受到愛與信任慶幸自己遇到好人家。

烏咪指出，王老師待她像女兒，她忙不過來會主動接手分攤工作；說好回家時間不見回來，就會擔心她遇到什麼麻煩，從王老師身上她能感受深刻母愛；烏咪早年喪母，最欠缺的母愛在千里之外的台灣得到補償，她認為老天待她不薄，讓她異鄉再結母女情緣。

台中市政府勞工局長吳威志說，該局推動多元友善服務措施，除透過生活輔導訪視，關懷及協助勞雇雙方溝通外；另辦理移工中文班，透過活潑有趣的教學，增進移工中文溝通能力，化解勞雇間隔閡，迴響熱烈，烏咪就是中文班學員，是雇主主動幫她報名參加的。

外籍看護工遠渡重洋來台協助照護家人，是我們非常重要的夥伴！吳威志強調，期盼雇主及移工夥伴都能像王老師與烏咪一樣，建立互信互助勞資關係，共同守護溫暖家園。

(中時 )