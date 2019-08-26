陸客自由行禁令發布將近一個月，蔡政府上下全力動員救觀光，交通部觀光局長周永暉也趕赴日本，力邀四國當地的大學生拜訪台灣，探訪台日32個同名車站與經典小鎮6個車站的旅程，預計將可吸引更多日本年輕族群到訪台灣。

觀光局表示，台日從歷史與文化的淵源，到32個同名車站的親切感，一直以來都是最緊密的夥伴關係；而台灣的鐵路建設與日本的鐵道發展更是關係密切，有23個姊妹車站的結盟與合作，上個月已經與日本JR四國旅客鐵道會社簽署「推動台日鐵道觀光合作備忘錄」，這次特別募集四國大學生實地來台，希望深化合作。

觀光局說，將邀請這些來自日本「德島大學、香川大學、高知工科大學與愛媛大學」的大學生，於8月26日至8月28日來台，探訪台日32個同名車站與經典小鎮6個車站的旅程，將沿途體驗的台灣美好與台日友好情誼傳承給日本年青世代，讓他們化身為最佳台灣觀光親善大使。

周永暉也說，期盼未來能夠邀請更多日本年輕朋友組團來台旅遊、搭火車集章、騎鐵馬壯遊、探索小鎮魅力，編寫自己的青春故事，更歡迎所有年齡層的旅客前來重溫自己的青春記憶，用自己喜歡的旅行步調認識台灣、感受台灣這塊土地的溫度。歡迎日本朋友親自到台灣利用鐵道探索與體驗台灣的多元風貌之美，並期待今年度可儘速突破訪台200萬人次的目標。

(工商 )