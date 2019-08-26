本週星座運勢，星座專家許睿光老師表示，許多行星都走入了處女座，受到處女座完美主義、重視細節的特質所影響，12星座的大家不管在工作、事業、生活上，都會開始去注意一些小地方，從外型、飲食到工作，每一件事你都會比平常更細心的去打理，而在工作上，這禮拜的事情也可能比較多，一件一件慢慢處理就可以囉。
運勢大旺：
●處女 ♍️ 展現自我 發光發亮
●金牛 ♉️ 意外財運 事業放光
●魔羯 ♑️ 自我更新 更上層樓
●獅子 ♌️ 正財走旺 歡呼豐收
運勢平穩：
●天蠍 ♏️ 朋友相聚 互相提攜
●巨蟹 ♋️ 人際忙碌 意見領袖
●水瓶 ♒️ 聯盟仲介 互相得利
●天秤 ♎️ 暗地籌劃 蓄勢待發
要注意：
●牡羊 ♈️ 工作忙碌 注意身體
●雙魚 ♓️ 合夥伴侶 學習處理
●射手 ♐️ 目標過高 務實調整
●雙子 ♊️ 家庭事務 耐心處理
➤加碼
財運最旺：金牛 ♉️
桃花最旺：處女 ♍️
事業最旺：魔羯 ♑️
(中時電子報)
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