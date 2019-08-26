中央氣象局昨（25）日解除輕颱「白鹿」颱風警報，但颱風造成農業損失隨之浮現，截至今日上午11時，總計造成6626萬元損失，其中以香蕉損失3550萬元最為嚴重，其次為釋迦（番荔枝）、檸檬、木瓜等；各縣市中則以台東縣損失3768萬元最多，其次為屏東縣、花蓮縣及高雄市。

農委會統計，白鹿颱風造成農業產物及民間設施損失達6626萬元，其中包括農產損失6216萬元、畜產損失1.7萬元及民間設施損失409萬元。

農產損失部分，農作物被害面積達1314公頃，損害程度17％，換算無收穫面積226公頃，其中，前五大受損作物，以香蕉損失3550萬最嚴重，其次為釋迦859萬元、檸檬522萬元、木瓜327萬元及薑176萬元。受損畜禽則主要為鴨420隻，損失1.7萬元。

民間設施損失部分，則為屏東縣、花蓮縣及高雄市網布破損，損失409萬元。

各縣市受損情形則以台東縣損失3768萬元（57％）最多，屏東縣損失2128萬元（32％）次之，花蓮縣損失403萬元（6％）、高雄市損失327萬元（5％）再次之。

農委會已公告台東縣為辦理香蕉農業天然災害現金救助及低利貸款地區、品項。

(中時 )