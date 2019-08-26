為爭取我國2020東京奧運最大量參賽資格人數，奧運柔道培訓隊楊勇緯、連珍羚、蔡明諺等8位選手前往日本東京參加25至9月1日舉行的2019年世界柔道錦標賽，這場賽事是由東京奧運籌備委員會公布之測試賽，也是取得東京奧運柔道參賽資格的重要積分賽之一，將在千代田日本武道館（Nippon Budokan）舉行，該場地也是東京奧運柔道及空手道比賽場地。

柔道運動是我國競技運動重點發展的運動種類之一，為延續柔道在2018年雅加達-巨港亞運創下2銅佳績，亞運結束後體育署與國家運動訓練中心輔導柔道總會啟動備戰2020東京奧運培訓作業，推動菁英選手專案培訓，協助選手在資源充足且無後顧之憂下，積極展開培訓及參加國際賽事。

2019年最重要的備戰目標就是爭取奧運參賽資格，目前我國共取得射擊2席、田徑1席、射箭6席及游泳1席參賽席次，柔道也正持續爭取參賽資格。柔道參賽資格是依據國際柔道總會所公布自2018年5月25日至2020年5月24日期間參加世界錦標賽、大師賽、大滿貫、大獎賽、洲際錦標賽及公開賽等賽事成績之累計積分後，獲得各量級奧運積分排名前18名選手將取得參賽資格；或經由各洲之配額，依奧運積分排名順序亦可取得參賽資格，例如：亞洲區所分配的名額是男、女選手各10名。

此次世界柔道錦標賽是國際柔道總會列為第一級的賽事，金牌將獲得積分2000分、銀牌1400分、銅牌900分，培訓隊為爭取2020東京奧運積分，本次賽事由目前位居男子60公斤級世界排名第17名及奧運積分排名第11名的楊勇緯選手、女子57公斤級世界排名第11名及奧運積分排名第13名的連珍羚選手、男子66公斤級在奧運積分亞洲區排名暫列第8名的蔡明諺選手出征，期盼在即將來臨的世界柔道錦標賽（奧運積分賽）中，持續穩定發揮，全力以赴，爭取最佳成績，累積更多奧運參賽積分。

(中時電子報)