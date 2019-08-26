下周即將開學，台中市警五分局以1張「鬼門關、校門開」網路KUSO熱門貼圖，宣導學童行的安全，意指暑假將結束「小鬼頭」該收心回到正常崗位，今年別於以往制式交通宣導與導護訓練，生動活潑，讓訓練教育、警界志工跨界交流。

教育、警界志工們共100多人，共同守護學童行的安全，有別於過往的制式交通宣導與導護訓練，打瞌睡的人少，討論的人很多，1張「鬼門關、校門開」貼圖，增添現場活潑氣氛，大家說出「用咒語―哨子消除眼障、用法器―導護旗讓三寶退散，讓小鬼們―活潑的孩子們安心入校園學習。

台中市警五分局對於交通宣導的方式，總能別出心裁，知道制式的政令宣導，不易深入人心，讓人難吸收，因此交通分隊長李建興，以貼近人心的主題，釣出人們想聽的念頭，「一旦民眾想聽，就會改變觀念」、「有了新觀念，就會有正確的行動、社會就會進步」。

以「為人父、為人母對於孩子的愛」為出發點，向在場的老師、志工們說明導護學童安全上下學正是最高指導原則，一旦取得這樣認知，就會做出正向的行動力，說明了交通訓練與宣導可以很趣味生活化，正確的交通安全觀念可以由此慢慢改變著。

(中時 )