日本首相安倍晉三與美國總統川普就兩國貿易協議大致達成共識，但日媒報導，美方以「會談非常良好」臨時提議開聯合記者會，結果太過匆忙，隨行安倍採訪的日本記者無人到場。

川普與安倍稍早在法國的七大工業國集團（G7）峰會期間的雙邊會談後，宣布兩國原則上達成貿易協議。

日本讀賣新聞報導，安倍與川普這場聯合記者會，發生隨行採訪安倍的日本記者全不在場的罕見情況。

日本外務省表示，日美領袖會談結束後，美方提議「因為會談非常良好，希望雙方領袖能聯合舉行記者會」由於美方希望盡速召開，所以未及連絡不在會場而在飯店待命的日方隨行記者。

結果這場川普邀開的聯合記者會，只有隨行的美國記者及少數在會場附近的日本媒體攝影到場。

日本時事通信社報導，日本政府本來安排經濟財政大臣茂木敏充在日美領袖會談後，向日方隨行記者說明貿易談判結果。可是因為美國建議召開聯合記者會，所以就在只有美方隨行記者的情況下，被「強行」舉行聯合記者會。

與安倍同行的內閣官房副長官西村康稔事後向日方隨行記者致歉說，記者會是匆促決定，無法事先充分聯絡非常抱歉。

(中央社)