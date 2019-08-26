英國知名塗鴨藝術家班克西（Banksy）2017年曾繪製工人鑿碎歐盟旗幟星星的脫歐壁畫，但這幅畫週末卻離奇地從英國多佛（Dover）的建物旁邊消失。

這幅象徵英國脫歐的壁畫位在「城堡娛樂」（Castle Amusements）建築旁。來自多佛的萊特（David Joseph Wright）告訴美國有線電視新聞網（CNN），昨天有4層鷹架架在這幅知名壁畫旁邊，今天早上壁畫就消失不見了。

這幅畫成為連接英國與法國渡船口的多佛地標，遊客常佇足在此欣賞畫作，並跟班克西的原創作品自拍。

多佛居民葛林-瓊斯（Lisa Green-Jones）在臉書說：「為什麼？我無法理解為什麼他們要塗掉這幅大作。」她說：「這簡直是悲劇，我有家人最近從愛爾蘭來訪，進城時他們問的第一件事就是能不能去看班克西。」

根據「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，壁畫所在的建物所有人高敦（Godden）家族先前曾表示有意出售這幅藝術品。他們2017年曾發聲明說，「正在研究各種選項，看是要保留、移除或出售這幅畫作」，並表示他們希望「將出售作品的收益，用來幫助當地慈善機構」。

目前不清楚這幅脫歐壁畫是被移走或覆蓋，但它突然消失確實造成當地民眾不安。

萊特說：「我不介意它被覆蓋，因為在被標記要拆除的建物上塗鴉已造成刑事損害，現在塗鴉消失了。」他自我安慰說，現在不會再有壁畫提醒他脫歐一事，並表達對脫歐未來的擔憂。他說：「我想留在歐盟，我很怕我們在10月31日離開歐盟時會發生狀況。」

其他多佛居民在社群媒體表達自己對壁畫憑空消失的憤怒。

賈斯丁（Peter Garstin）推文說：「我要在此代表多佛居民，譴責抹去我們班克西（畫跡）的行為。這是最嚴重的文化破壞行為。」

懷特（Zara White）在臉書上表示：「自認從沒聽過有別的城鎮、村莊或城市曾漆掉『班克西』！我的天啊，多佛，你做了什麼！」

班克西目前沒有對作品消失一事置評。

(中央社)