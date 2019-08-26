台南市議員蔡育輝捐贈家扶40萬元補足助學金缺口

暑假即將結束，各級學校新學期將陸續開始，北台南家扶中心預定31日舉辦助學茶會，將要發出767萬的助學金，但卻仍有約40萬元的缺口，近期還有受扶後已自立的青年送來10箱文旦義賣送暖，市議員蔡育輝得知此事，決定捐出去年底的選舉補助款補足40萬元的差額，讓受扶學子一圓升學夢。

北台南家扶自1990年起推動「助學希望工程」，29年來陸續幫助兒少升學超過5萬人次，這個學期統計有小學到大專各級學子逾千人提出申請，需籌措767萬元，日前透過郵局的助學義賣展開及愛助學大作戰、中元普度以功代金、及善心民眾、社團、寺廟的捐款協助下就快達標，但助學茶會將至，仍有40萬的缺口。

市議員蔡育輝也是北台南家扶扶幼委員，他在今年農曆春節前就揪團做公益，辦理寒冬送暖活動，結合台南紡織、流行之星等企業贊助，邀受扶助的85位親子添購新衣，並到火鍋店圍爐，過個溫馨的好年；他得知這次助學金不足，繼4年多前加碼捐出72萬餘元的選舉補助款後，這次再捐出40萬元以救燃眉之急。

蔡育輝說，幾次選舉後，他都將選票的補助款捐出來做公益，他認為幫助家扶是件有意義的事情，因為助學金的發放可以讓弱勢家庭中的青少年繼續學業，享受同樣的受教權，因此把選民的支持轉化為愛心，也拋磚引玉呼籲更多人投入。

(中時 )