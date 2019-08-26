針對台北市長柯文哲嗆問總統蔡英文交國政成績單及講清楚她的「台灣價值」，蔡英文26日澎湖行公開表示，4年施政就是在實踐她的台灣價值。

蔡英文說，當初提及「台灣價值」話題是善意提醒柯文哲的立場，並沒有想當作一份成績單考卷。

這4年來她的施政就是在實踐台灣價值，包括一國兩制立場、香港反中態度等，這都是在捍衛台灣民主自由、強化自我防衛力量，也在在體現台灣價值。

(中時 )