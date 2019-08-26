柯問台灣價值 蔡：4年施政就是在實踐台灣價值 13:182019/08/26 中時 陳可文 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 總統蔡英文跨海澎湖保安宮上香祈福。（陳可文攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 針對台北市長柯文哲嗆問總統蔡英文交國政成績單及講清楚她的「台灣價值」，蔡英文26日澎湖行公開表示，4年施政就是在實踐她的台灣價值。 蔡英文說，當初提及「台灣價值」話題是善意提醒柯文哲的立場，並沒有想當作一份成績單考卷。 這4年來她的施政就是在實踐台灣價值，包括一國兩制立場、香港反中態度等，這都是在捍衛台灣民主自由、強化自我防衛力量，也在在體現台灣價值。 (中時 ) #2020大選 #總統 #澎湖縣 #蔡英文 #台灣價值 也許您會感興趣 推薦閱讀 英皇元年 國民黨無所感嗎？ 04:092019/08/22 論壇廣場 適得其反！郭柯王拚結盟 韓、蔡差距反而最小 11:202019/08/22 政治 國家機器爭議！韓國瑜反批蔡也質疑馬 11:022019/08/23 政治 民進黨九合一敗得還不夠 04:102019/08/24 時論廣場 小英嗆郭說說而已 酸韓要專心市政 04:102019/08/26 話題觀察 蔡英文vs.韓國瑜 中立選民分析網回文吵翻 09:182019/08/26 政治 打臉！網整理小英36次超扯「事蹟」... 10:212019/08/26 政治 他問為什麼很多人信任蔡英文？網回應好狠！ 10:362019/08/26 政治 蔡稱紐辦是自己推動購買 藍營：割稻尾之神 11:242019/08/26 政治 紐辦是小英買的？藍委諷：割稻尾之神 12:592019/08/26 政治 政治熱門新聞 韓國瑜被黑學歷 大學同學看不下去發圖證明 - 政治 他問為什麼很多人信任蔡英文？網回應好狠！ - 政治 此問題不解決 趙少康：韓國瑜會很慘 - 政治 韓國瑜民調下滑？阿扁冷靜分析後大驚！ - 政治 蔡英文vs.韓國瑜 中立選民分析網回文吵翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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