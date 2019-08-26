工業總會常務理事何語今天受邀參加「人才循環大聯盟計畫白皮書」啟動日，致詞時，他抨擊台灣教育結構的失誤，導致台灣現在過多的媽寶，年輕人待在家不願就業，更不滿政府放任長榮航工先前的罷工事件。

何語表示，台灣目前面臨技術和基層勞動力的不足，因為家庭觀念的影響，許多年輕人都成為媽寶，寧願待在家裡當宅男宅女給父母養，尤其製造業很難請到年輕人，多數人都走向服務業或獨立創業，導致台灣的勞工雇用人數產生了很大的變化。

何語指出，台灣年輕人自己開咖啡廳、早餐店、零售業相當普遍，造成143萬家的中小企業裡面83％左右都是五人以下的小型企業，這是台灣很特別的特色

，他說，台灣的中小企業佔整體企業的96.8％，是全世界最高的比例，好處是年輕人喜歡創業，另外一個缺點就是小型企業太多沒有競爭力。

何語認為，台灣的勞動基準法集結世界各地最好的條文，卻很難適合台灣的勞動條件兼勞資關係和風俗迷情，以及過去的特色勞資和諧，因此造成很多的衝突、矛盾跟法規上的不足。

何語更抨擊，認為政府不應該放任長榮航空的罷工，長榮空服員工會發動罷工是違反《勞工爭議法第》第53條、第54條及《工會法》第9條，他們工會罷工是違法的，他表示這些都是公權力介入和工業自由化的問題。

(工商 )