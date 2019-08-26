超級300系列中華台北羽球公開賽即將在9月3日正式開打，這次有不少國際好手來台獻技，混雙部分更有三組世界排名前十組合參賽，當中又以擁有「羽球女神」之稱的馬來西亞無柳瑩，吸睛度破表，讓球迷萬分期待！

世界排名第五的陳炳順／吳柳瑩，是馬來西亞現今最強混雙搭檔，生涯世界排名曾到達第三，今年在泰國羽球大師賽、紐西蘭羽球公開賽奪得冠軍，表現非常出色，也讓他們在這次台北羽球公開賽混雙高居頭號種子。

有趣的是，吳柳瑩曾因出眾長相受到台灣網友關注，並封她為「羽球女神」，將是本屆賽事最有看頭的精采好戲。

此外來自韓國的徐承宰／蔡侑玎同樣來勢洶洶，目前世界排名第七，今年已在西班牙、德國羽球公開賽摘下冠軍獎盃，也被視為台北羽球公開賽混雙奪金熱門組合。

世界排名最高曾來到第二的香港選手鄧俊文／謝影雪，是香港近年來最具代表性的混雙搭檔，兩人默契十足，曾在2017丹麥羽球頂級超級賽力挫當時世界第一、中國組合鄭思維／陳清晨並搶下冠軍，因而聲名大噪。

(中時電子報)