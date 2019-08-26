張姓阿嬤的愛狗在白鹿颱風夜走失，心急如焚報案，霧峰警方偵辦狗走失案也不含糊，立即調閱張家周遭監視器畫面，查到狗被騎1名機車女子撿走，立即以車追人，追查到女子是好心愛狗人士，將狗載到獸醫院檢查，但並無植入晶片，還到臉書社團協尋。張家對警方積極為民服務，在1個小時內迅速找回愛犬，感激萬分。

77歲張姓阿嬤23日深夜由里長魏益川陪同，焦急到霧峰分局國光派出所報案指稱，她家的博美狗愛犬趁家門未緊閉跑出去走失，全家總動員苦尋近3個小時，仍不見蹤影，因白鹿颱風將至，擔心愛犬露宿街頭遭受風吹雨淋，恐遭不測。

巡邏警員曾聖娟、顏信益接獲通報後，立刻調閱張家周遭監視器畫面，循線追查發現走失愛犬在巷口徘徊，被1名騎機車的女子撿走，警方以車追人，查證確認拾獲的陳姓女子身分後，即上門了解。

陳女母親向警方表示，她女兒晚間騎車出門，途中發現1隻無牽繩博美狗在路上亂竄，擔心牠被車輛追撞，將狗載往獸醫院掃描晶片，但小狗並無植入晶片，無法聯繫主人，還在臉書社團發布拾獲小狗資訊，請託網友協尋，希望早日讓走失的小狗重回主人懷抱。

警方調查發現，陳家是愛狗人士，熱心在臉書發布協尋資訊，約定雙方到派出所交還小狗。張姓阿嬤說，她的孫女從小與小狗一起長大，感情深厚，孫女心急如焚，十分感謝陳家人期間對愛犬的照顧，並對員警積極在1個小時內尋回愛狗，感激萬分。

(中時 )