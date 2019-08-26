五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」巡迴演唱會23日起一連在北京唱3場，也是五月天第6度站上鳥巢開唱。昨邀請「鐵肺歌后」鄧紫棋擔任演唱會嘉賓，鄧紫棋開心在台上分享，「吸引力法則是真的，沒想到有天成為你們嘉賓」，演出後也在臉書自曝，「那時我自知寫詞比較幼嫩，買了一本阿信的歌詞集反覆研究，那時夢想跟五月天合作，謝謝你們的邀請，今晚讓我夢想成真了」。

鄧紫棋同台五月天，和阿信一同飆唱〈盛夏光年〉、〈你不是真正的快樂〉，她透露在表演做功課也是看五月天的演唱會DVD，也興奮地說「我在那等出場的時候，感覺這一刻有點夢想成真」，鄧紫棋也透露希望年底會有新作品，阿信問：「若你有機會跟樂團你合作會想跟誰合作」，她不假思索地說：「一定是五月天。」阿信詼諧地要她不要有壓力，只是說場面話，鄧紫棋反應機智笑回：「我也是說場面話。」逗樂全場。

阿信提問想合作樂團，要鄧紫棋不要有壓力，「我只是說場面話」，鄧紫棋機靈笑回「我也是說場面話」，幽默互虧笑翻全場。（相信音樂提供）

五月天從「瘋狂世界」到「自傳」，從無名高地到北京鳥巢，在歌迷陪伴下走過風風雨雨20年，阿信滿懷感激地說：「在北京的夜空下，有著十萬顆充滿故事，充滿生命，充滿愛的星星，每個星星裡面都有個名字，那是你，我知道是你們，陪著我們，20年來陪我們走到這裡。」帶來安可曲〈倔強〉之外加碼唱〈憨人〉，台下歌迷流下不捨的眼淚，期待下次的鳥巢之約。

鄧紫棋受邀擔任五月天演唱會嘉賓，開心在臉書分享合照。（取自臉書）

除邀請鄧紫棋，五月天依舊大方提攜後輩，24日邀請家家擔任開場嘉賓，25日開場嘉賓則邀請蕭秉治。先前師兄五月天怪獸力挺蕭秉治的「凡人」演唱會巡迴，增加許多歌迷，此次受邀到師兄演唱會，演唱〈我還是愛著你〉時，看到台下不少應援牌，讓蕭秉治很開心，他也即將在12月展開冬季巡演。

五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」巡迴演唱會，帶歌迷溫習藍色三部曲。（相信音樂提供）

蕭秉治受邀擔任五月天演唱會開場嘉賓，演唱經典「蕭式情歌」，台下有不少歌迷舉應援牌。（相信音樂提供）

家家9月7日即將在TICC開唱，23日擔任五月天鳥巢開場嘉賓。（相信音樂提供）

五月天「Mayday 2019 Just Rock It!!!“藍 | BLUE”」演唱回順利完成北京3場演出。（相信音樂提供）

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