他們與以「實踐綠色生活」為宗旨的台灣主婦聯盟合作，將產品販售於旗下全台各個消費合作社。（張毓翎攝）

嘉義布袋有一對邱家兄弟，20年來致力推動「無毒」養殖方式，養出環保、無汙染的水產品，哥哥邱經堯與弟弟邱健程以33公頃的面積放養白蝦，以每斤約500元販賣，不受市場價格波動影響，在今年一片慘淡的白蝦產業中，還能占有一席之地。

兩兄弟養蝦以「中低密度生態級共生混養」，降低損失量，邱經堯指出，白蝦就像人類若在高壓、緊迫環境中，健康就容易出狀況，故以「放多次、放少條」來穩定產量，並引進海水，使水的鹽度提高，雖白蝦生長速度變慢，但能讓它處在，更接近原始生長環境長大。

他們還將「優格」混入飼料，提升白蝦消化力，也間接改善池底微生物環境，建立優良生態循環，並與台灣主婦聯盟合作，將產品販售於旗下全台的合作社。但邱經堯坦言，近年來氣候異常，養蝦環境很差，花東地區以水泥池養蝦的業者，1甲地能年產4萬斤，去年823水災，他們有33公頃土池，收穫量卻連4萬斤都達不到。

嘉義縣養殖漁業生產區發展協會執行長陳泓碩指出，嘉義沿海養殖業者，大多將白蝦與虱目魚等魚類混養，連日豪雨讓魚塭水質產生變化，造成白蝦大量死亡，加上蝦苗育成不佳，整個白蝦產業總產量，共損失1至3成。

邱經堯認為，與其怨天尤人，不如從人為可控制的變因，來改善養蝦環境，他最近配合嘉縣府「智能養殖設備補助計畫」，購入智能養殖設備，隨時監測水質，提升產能，他也會努力持續以「先養水，再養土」永續理念，維護生態。

(中時 )