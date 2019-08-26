一名來台騎自行車旅遊的館姓日籍青年，日前在白鹿颱風來襲時向通宵派出所求助，希望能在派出所旁搭帳篷過夜，警方見天候不好，恐有安全顧慮，於是勸說館某改到旅社過夜，並掏腰包購買熱食供館某食用，讓館某對台灣警察熱心助人感激不已。

來台自由行的館姓日籍青年，是在日前白鹿颱風來襲當晚走進通霄分局，向通霄所值班員警李信維詢問，因語言不通，雙方費了一番功夫後，員警才得知館男想商借浴室沐浴，並在分局旁空地搭帳篷夜宿。但當日氣象局已發布白鹿颱風海、陸警報，員警考量如果讓館男在廣場搭棚過夜，恐有安全顧慮。

通宵所長劉清正在旁見到館男飢渴難耐，便自掏腰包購買便當及牛奶予果腹，並向館男建議可夜宿轄區內旅社，待隔天氣轉好後再繼續行程，最後館男接受警方建議入住旅社。

其間，員警與館男閒聊得知，館男先前對台灣非常憧憬，因此在8月20日從家鄉大阪市出發，先借宿台北市友人家後，就向友人借自行車開始南向環島之旅，一路騎到了苗栗縣通霄鎮，剛好遇見白鹿颱風來襲。

對於台灣警察主動提供熱食充飢，並協助入住旅社過夜，館男內心由衷感激，當場用簡單中文及手勢向警方致謝，直呼『台灣警察真棒！」。

(中時 )