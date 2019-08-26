如果交往很久、已有結婚計畫的女友，竟然懷了別人的孩子，台灣男人會怎麼做？一名網友在PTT提出這個大哉問，原以為會引發討論，沒想到網友回應竟然一面倒，多數冷回2字：分手。

這名網友在PTT八卦版發文表示，苦主是隔壁部門的小鮮肉，不久前發酒瘋脫口說出女友懷了別人的孩子。小鮮肉跟女友從高中就在一起，打算工作穩定後結婚。

但有天小鮮肉女友突然和他說自己懷上不是他的孩子，而且還是一時鬼迷心竅去約（砲），結果沒想到一次中鏢。小鮮肉女友覺得新生命是無辜的，不想墮，問小鮮肉可不可以接受她。

大部分網友聽到這個故事，多半冷靜回「分手」，「除了分手沒了吧」、「墮胎或分手」、「肯定分 我也建議分 自己做的自己承擔」、「放生 有一就有二 沒啥鬼迷心竅的說法」。

更有人痛批女方「一夜情無套，男的還不去驗性病、愛滋？自己想死還拖另一半去死？這種雜交、約炮、買春的都不會跟另一半說，等事情掩蓋不了才爆！，自私鬼、缺德，腦子有病才會繼續在一起過日子，髒死了。」。

(中時電子報)