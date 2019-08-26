一名年約20多歲女性隨團欲攻頂日本富士山，卻不幸在接近山頂附近步道遭落石砸中死亡。警方正確認死者身分並調查意外詳細狀況，山梨縣政府也暫時禁止意外現場通行。

日本放送協會（NHK）報導，警消表示，日本時間上午7時左右，有人通報說在富士山山頂附近發生落石意外。

警消等前往現場時，在山頂附近發現一名年約20多歲的女性倒臥現場，並確認已死亡。

警方表示，死者是屬於從山梨縣富士吉田市這一側登山口入山，計畫攻頂的團體成員之一。

根據這個團體成員指出，死者正好被落石砸中頭部，警方正確認死者身分並調查意外狀況。

受到這起意外影響，富士山所在的山梨縣政府正在富士山登山步道的9合目（合目是計算登山的單位，從山腳到山頂分成1合目到10合目）到山頂間進行區間檢查作業，目前暫時無法通行。

日本產經新聞報導，目前暫時限制通行的登山步道約在海拔3450公尺左右；今天的意外現場附近因為受到去年颱風影響石牆崩塌，到7月9日前都管制通行。

(中央社)