北科大資工系學生賴智凱，7月24日由父親陪同前往美國阿拉巴馬州奧本大學就讀，但8月17日開學日第一堂課未出現，自此失蹤。北科大資工系教授鄭有進及賴賴智凱父親預計於8月28日赴美瞭解狀況。

賴智凱是北科大資訊工程系「3＋2雙聯學位」的學生，依規定他在北科大讀3年，再赴奧本大學讀2年，始能取得北科大學士、奧本大學碩士的雙連學位。

北科大資工系主任白敦文表示，北科大和奧本大學的「3＋2雙聯學位」是第一次推動，賴智凱的成績相當好，全班50個學生中，他排前5名，申請就讀雙聯學位，不但通過筆試，也通過奧本大學的面試，是這項合作計畫北科大唯一到奧本就學的學生。

白敦文說，賴智凱交友一切正常，奧本大學附近的治安也相當好。賴智凱7月24日由父親、妹妹陪同赴美安頓，入住學校宿舍，家人在8月1日返國。賴智凱在奧本大學校外租屋，之前原本有一個台灣室友，不過後來搬走了，因此他算是自己租房子居住。

白敦文表示，根據美國警方長我的資料，賴智凱在8月18日中午還在一家餐廳吃飯，一切都很正常。賴智凱是的個人物品都還在學校宿舍內，但未發現手機，美國帳戶目前沒有異常提領狀況。

「發生這種事，實在沒辦法想像。」白敦文說，賴智凱的父親及他在北科大的導師鄭有進將在8月28日赴美瞭解狀況，希望他是平安的，最後只是虛驚一場。

(中時 )