嘻哈男神朴宰範（JAY PARK）剛於上個月在首爾結束個人11年來的首次個人世界巡迴演唱會【JAY PARK 2019 SEXY 4EVA WORLD TOUR】首爾場演出的他，也將於將在9月29日台北ATT SHOW BOX大直館進行台灣場的演出。近期更公布兩位特別嘉賓Woo與HAON。

近年來發表超過50多首以上歌曲的朴宰範，在音樂的領域上不管是那一個角色都詮釋的相當到位，更是在演出的每一場活動中仍相當的努力且用心準備，特別為台灣粉絲帶來了小驚喜訊息，朴宰範特別將《高等RAPPER 2》的冠軍同時也是旗下公司藝人之一的HAON及《Show me the money》 第六季第三名優勝者Woo（禹元宰）邀請來擔任台灣場的特別嘉賓，HAON在《高等RAPPER 2》獲得冠軍之後隨即也在去年發表了正式出道的個人首張單曲，同樣也是近期人氣相當受歡迎的新生代年輕說唱歌手之一。

朴宰範台灣演唱會公布特別嘉賓，找來HAON 及Woo （禹元宰）助陣。（合成圖／德碩文化＆日出娛樂提供）

而Woo在加入AOMG之後，在2018年以一首「時差」襲捲歌壇， 眾多首炙熱歌詞深受粉絲喜愛，可說是目前人氣相當受歡迎大勢RAPPER之一。HAON與Woo皆在上個月在朴宰範個人世界演唱會上擔任首爾場的嘉賓之一，與朴宰範一同在舞台上有相當精彩的互動演出，令現場的粉絲們嗨聲不斷。本次將在台灣有機會能看到HAON、Woo與朴宰範的同台也令人相當的期待中，正為台灣粉絲努力準備活動內容的朴宰範，究竟還為台灣粉絲們準備什麼樣的精彩內容演出。

(中時電子報)