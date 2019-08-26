台中市副議長顏莉敏。（中時資料照 陳世宗攝）

台中市副議長顏莉敏位於沙鹿區正義路服務處，今天中午驚傳有一名28歲男子輕生，當事人已明顯死亡並未送醫，現場未留有遺書。據了解，死者為顏清標的姪子，是他第五個弟弟的兒子。

據悉，顏姓男子長年居住在服務處樓上，今天被人發現時，已無生命跡象，且屍體已出現斑點，確切死因仍有待檢警相驗釐清中。

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