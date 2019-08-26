顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 14:002019/08/26 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 顏清標（右）姪子在沙鹿服務處輕生身亡。（陳淑娥攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台中市副議長顏莉敏。（中時資料照 陳世宗攝） 台中市副議長顏莉敏位於沙鹿區正義路服務處，今天中午驚傳有一名28歲男子輕生，當事人已明顯死亡並未送醫，現場未留有遺書。據了解，死者為顏清標的姪子，是他第五個弟弟的兒子。 據悉，顏姓男子長年居住在服務處樓上，今天被人發現時，已無生命跡象，且屍體已出現斑點，確切死因仍有待檢警相驗釐清中。 ★中時電子報關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 (中時 ) #服務處 #今天 #死亡 #男子 #顏清標 也許您會感興趣 推薦閱讀 顏清標首度公開挺韓 暗酸郭「有錢是他家的事」 15:312019/08/25 政治 虎爸顏清標挺接競選職務 顏寬恒：報恩韓國瑜 23:332019/08/25 政治 中台灣「搖擺州」定江山 台中紅黑派強勢挺韓 23:462019/08/25 政治 顏清標直言直語 拆下郭王假面具 23:532019/08/25 政治 有錢他家的事！台中紅黑派挺韓 顏清標酸郭台銘 04:102019/08/26 政治要聞 顏清標直言直語 拆下假面具 04:102019/08/26 政治要聞 回報韓 顏清標父子挺到底 04:102019/08/26 政治要聞 台中派系挺韓組織總動員 九月成軍力推韓登大位 02:412019/08/26 政治 拆郭王面具 網讚顏清標：仗義直言 07:322019/08/26 政治 顏清標挺韓！他分析關鍵：郭王休想在南部討好 08:042019/08/26 政治 社會熱門新聞 顏清標姪子 沙鹿服務處死亡多時現屍斑 - 社會 搭曖昧男車睡著 女醒來嬌嗔：怎麼濕了！ - 社會 賓士對撞機車起火 老農不治車上祖孫三人逃生 - 社會 扯！情侶搭台鐵 當眾上演「女上男下」活春宮 - 社會 床底有怪聲？ 女探頭驚見「詭」 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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