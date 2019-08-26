已婚男星阿翔與「好哥們」謝忻車吻被逮，婚外情因此曝光，事發後兩人遭公司下令全面停工，沉寂2個多月，在上週先後復出，然有別於阿翔回歸原節目、原崗位，謝忻則被安排退出節目，還被阿翔完全切割「沒聯絡的必要」，謝忻則是爆瘦現身，維持一貫低調反省的態度，並說「就算被切割也覺得祝福他(阿翔)」，無條件接受一切安排，這幾天更是不斷在臉書貼懺悔文，情緒仍相當自責。

「翔忻婚外情」曝光後，謝忻出國避開紛擾，遠赴印度做義工，直到前天才為公益募款餐會復出，恩師胡瓜則陪她一起面對媒體，給予支持，然即使復工，謝忻在社群上仍展現贖罪姿態，在臉書連載著之前去印度做義工的漂流日記，表示在當地遇見一名14歲的男孩Kumar，對方說因為家庭變故，4歲就到火車站當乞丐，「火車移動的時候我就打掃車廂跟大人要錢」，讓謝忻非常驚訝。

而之後男孩的母親過世、父親開始酗酒，於是他逃離家庭，在街頭討生活同時也染上惡習，只為追求群體認同，謝忻問他過這種日子，撐到現在的動力是什麼？男孩回答：「被在乎啊！」，讓謝忻聽了情緒激動，寫下「Kumar從四歲就努力的往前走了，那我自作自受的傷也不過只是擦傷罷了」，再度透露出滿心的內疚感，讓網友看了也心疼，安慰她「妳還是在原來的點打轉不好」、「不要被渣祥（翔）打敗」，並表示期待她完全復出。

(中時電子報)