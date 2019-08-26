美國再度對大陸提高關稅，貿易戰激化。國務院副總理劉鶴今出席2019重慶智博會開幕致詞表示，大陸歡迎世界各國包括美國在內的投資者投資和經營，將繼續創造良好的投資環境，保護產權，堅持在開放條件下推動智能產業發展。劉鶴喊話，願意以冷靜的態度，通過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。

「我們願意以冷靜的態度，通過磋商合作解決問題，堅決反對貿易戰升級。我們認為貿易戰升級不利於中國、不利於美國，也不利於全世界人民的利益」。劉鶴說，中國經濟正從高速增長向高品質發展轉變，新舊動能轉化趨勢不斷強化，中國有充滿活力的微觀基礎，有充足的宏觀政策工具，能夠確保經濟發展基本面的良好態勢。

他表示， 智能產業是高新技術產業，科學技術的發展不受國界限制，由於其產業鏈的特點，更需要加強國家間的合作。初步統計，2018年與人工智慧相關的產業規模可能已經超過5000億元人民幣，正成為重要的新經濟增長點。智能產業發展迎來重大機遇，也帶來不少挑戰，要堅持好四個原則，把握好智能化的發展方向。第一，堅持增進人類福祉導向；第二，堅持提高效率與創造就業等方面的平衡；第三，堅持尊重和保護個人隱私；第四，堅持維護倫理道德底線。

劉鶴強調，在智能產業的領域下，必須紮實工作，深度思考，敢於行動，必須在出乎意料的創新之中引領預期，在社會沒有意識到的潛在需求領域創造有效供給，才能促進智能產業取得更大發展。

(中時 )