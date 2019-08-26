行政院長蘇貞昌24日至中央災害應變中心視察白鹿颱風工作會報，突然要求與宣布停班停課的六縣市首長以視訊或電話連線，其中打給高雄市長韓國瑜時，對韓「隨堂考」引發議論，蘇也因連線不上澎湖縣長賴峰偉，當場震怒。國民黨發言人洪孟楷認為，若連災害應變預防都要變成政治的角力場，這樣消費天災，才最可能釀成人禍。

蘇貞昌當天指定幕僚打電話給高雄市長韓國瑜，起初幕僚回覆韓國瑜在會議中，蘇表示，「你告訴他，院長要跟他講電話」。幕僚急忙回答，韓市長已要暫停會議，和院長視訊。蘇貞昌等候約1分鐘，與韓國瑜視訊連線，並接連對韓「隨堂考」。

蘇貞昌隨後又與台南、台東、花蓮、澎湖的首長或災害應中心指揮官連線，唯獨澎湖縣長賴峰偉的電話轉語音信箱，縣長隨扈的手機也不通，幕僚向蘇表示，澎湖縣災害應變中心目前屬三級開設，蘇則質疑澎湖已宣布停班停課，依照颱風路徑，澎湖將遭到衝擊，為何現在還是三級開設？對此，賴則回應，因地因時制宜，地方首長知道何時該進駐應變中心。

洪孟楷在《NOWnews》名家論壇中質疑，蘇貞昌以「行政院長」身份要求韓通話，以及打給澎湖縣長，卻因打到舊公務號碼無法撥通而大為震怒，畫面都在媒體面前呈現。洪認為，就「法理情」層面來說，蘇大動作的通話，到底是真有必要還是要在媒體面前秀一場？難道面對縣市長也要隨時隨地撿到槍？

就情感面來說，洪孟楷認為，地方政府及首長是經由人民選出來的，絕非中央的下屬單位。面對天災，中央長官想的若不是怎麼幫助地方，而是只想考倒地方，「不就坐實在心態上把地方當成中央的附屬」。

洪感嘆表示，地方父母官該負責的是縣市的民眾，絕非高高在上的中央，中央大可不必還用高姿態來對待地方。若連災害應變預防都要變成政治的角力場，這樣消費天災才最能釀成人禍。

(中時電子報)