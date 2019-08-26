永和警衛室主任林國欽 今調職回陸軍 14:302019/08/26 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統府永和警衛室主任林國欽。中時資料照。 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 據透露，因隱瞞買私菸，總統府永和警衛室主任林國欽今天調職回軍，任陸軍司令部委員。 國安局私菸案爆發後，國安局內部即刻自清，永和警衛室內衛主任林國欽少將竟隱瞞買菸實情，自清時說沒買，但臺北地檢署日前公布私菸案偵訊調查報告，顯示林國欽說謊，林也有買菸，引發特勤圈私下議論。 國安局私菸案爆發後，總統府侍衛室前後有3位將官調國陸軍司令部委員，包括前侍衛長張捷、前外衛主任陳逸夫及林國欽。依軍中慣例，委員一年不派職，即須辦理退役。 (中時 ) #林國欽 #主任 #私菸 #永和 #國安局 也許您會感興趣 推薦閱讀 小金庫購私菸 檢籲深喉嚨協查 04:102019/08/22 社會新聞 揪甘心！永和警友會捐贈袖套及反光背心 14:072019/08/22 社會 國安私菸案偵結 邱彰信、吳宗憲20餘人起訴 09:112019/08/23 社會 國安局私菸案起訴 府：記取教訓 15:472019/08/23 政治 私菸案吳宗憲張恒嘉能否交保 明晚揭曉 11:292019/08/25 社會 永和警衛室內衛主任林國欽少將隱瞞購菸 將調回軍 14:542019/08/25 軍事 私菸案 吳宗憲、張恒嘉今下午移審北院 07:112019/08/26 社會 私菸案 吳宗憲「運輸」私菸 最重可罰600萬元 07:132019/08/26 社會 隱瞞買菸 傳林國欽調職回軍 04:102019/08/26 政治要聞 私菸「五鬼搬運法」最重可判無期 07:302019/08/26 社會 軍事熱門新聞 不鳥F35高大上 俄蘇57E要搶中階市場 - 軍事 對台蜂群戰剋星 陸無人神盾艦下水 - 軍事 沒賣F-35 美售台F-16V的不得不 - 軍事 永和警衛室主任林國欽 今調職回陸軍 - 軍事 「全國各界向國軍致敬」 明在五星國賓飯店登場 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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