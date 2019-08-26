據透露，因隱瞞買私菸，總統府永和警衛室主任林國欽今天調職回軍，任陸軍司令部委員。

國安局私菸案爆發後，國安局內部即刻自清，永和警衛室內衛主任林國欽少將竟隱瞞買菸實情，自清時說沒買，但臺北地檢署日前公布私菸案偵訊調查報告，顯示林國欽說謊，林也有買菸，引發特勤圈私下議論。

國安局私菸案爆發後，總統府侍衛室前後有3位將官調國陸軍司令部委員，包括前侍衛長張捷、前外衛主任陳逸夫及林國欽。依軍中慣例，委員一年不派職，即須辦理退役。

(中時 )