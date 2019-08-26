資深媒體人黃暐瀚秀出榜單說，答案沒有那麼難。到央圖，查報紙，民國70年的大學聯考榜單，報紙都有刊。(Youtube截圖)

多個黑韓粉專未經查證，竟空口白話捏造韓國瑜學歷說謊，稱韓是大學夜間部學生，甚至指控他夜晚打工是「說謊被抓包」。資深媒體人黃暐瀚秀出榜單說，到底38年前，韓國瑜有沒有唸「東吳英文」？是先念「夜間部」，再轉「日間部」？還是從頭到尾都是夜間部學生，還唬爛「白天當學生、晚上當保全」？答案沒有那麼難。到央圖，查報紙，民國70年的大學聯考榜單，報紙都有刊。

「黑韓可包容、黑函零容忍」，週日晚間，韓國瑜在臉書寫下這一句，並秀出東吳畢業證書自清。黃暐瀚在【POP撞新聞】中說，查證答案沒有那麼難。到央圖，查報紙，民國七十年的大學聯考榜單，報紙都有刊。

黃暐瀚秀出榜單表示，考進東吳大學的120位錄取生，第一排第四位，就是韓國瑜。討論一件事，在台灣，曾幾何時，變這麼難？指控一個人說謊，說他是夜間部，居然還得當事人自己出示畢業證書，證明自己？

黃暐瀚並說，韓有沒有唸東吳英文，跟畢業之後，是不是變成「晶晶體」，是兩碼事，你可以覺得韓國瑜英文「不如你」、「程度差」（如果你自信英文比他好的話），這OK，這是個人感受範疇。但要說他說謊，沒唸日間部，就得拿出證據，就這麼簡單。

(中時電子報)