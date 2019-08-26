謝寒冰水管官方頻道。（影片來源：謝寒冰水管官方帳號）

國民黨2020總統候選人韓國瑜，近日因許多爭議引起各界熱議。因此，黨中央預計策劃成立「防火牆小組」來做為因應。對此，資深媒體人謝寒冰語重心長表示，現在國民黨應該是要主動進攻，怎是設防火牆小組！再看到韓國瑜為東吳畢業一事，再親上火線闢謠時，謝寒冰忍不住了！他表示這些給幕僚做就好，韓國瑜的對手只有總統蔡英文，不是這些阿撒不魯的事！謝更表示，他聽到一句玩笑話，去年是韓國瑜一人救全黨，今年是全黨救一人！聽到這句話，謝寒冰怒轟救你個大頭鬼啦！

謝寒冰今又再臉書直播表示，他看到韓國瑜昨天為了東吳大學日間部還是夜間部畢業，而大動肝火，拿畢業證書出來，予以反擊時，他語重心長表示，韓要反擊不是不行，可是那個東西交給何庭歡，或交給王淺秋等幕僚來做就好，韓國瑜現在只要針對一個人，那個人就是蔡英文！韓國瑜的對手只有蔡英文，未來如果郭台銘和柯文哲進來的時候，再行調整都沒關係。韓國瑜當務之急就是要把自己拉到總統的高度，什麼蘇貞昌、陳菊等阿撒不魯的人理他幹嘛，韓的對手只有蔡英文一人！蘇貞昌等人讓他來對付就好。

謝寒冰更抨擊，國民黨打了十幾年選戰，到底在幹嗎，怎麼都沒人找出料去攻擊民進黨和蔡英文嗎？只看到國民黨高雄市議員陳麗娜有在做外，其餘的人在哪？蔡英文有多少可以受批評的地方，如私菸案不就是國民黨該繼續再打下去嗎？怎會是時代力量的黃國昌在打？其餘國民黨人跑哪去了？韓國瑜要打就要打大的，其他應該是國民黨民代和支持者要幫忙的地方，怎會是韓國瑜一人孤身奮戰！這樣的國民黨怎會贏！

謝寒冰更表示，他還聽到一句好笑的話，去年是韓國瑜一人救全黨，今年是全黨救一人！聽到這句話，謝寒冰怒轟救你個大頭鬼啦！救什麼救？韓國瑜絕對沒有大家想的弱，但要是國民黨只會做壁上觀，只想隔岸觀火鬥，這個黨當然會完蛋嗎！

(中時電子報)