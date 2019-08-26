不需剪刀、膠水就能將傳單變身小劇場，搭配手電筒還能體驗黑盒子劇場特有魅力。（何冠嫻翻攝）

苗栗在地知名的EX-亞洲劇團，配合縣府推動「貓裏表演藝術節」，策劃「貓裏·實驗·中正堂」節目，將觀眾席設置於舞台上，以黑盒子劇場的形式，拉近觀眾與藝術的距離，並將傳單變身成為黑盒子小劇場，上色後能運用手電筒玩光影遊戲，搭配劇照模擬劇場演出，近距離體驗藝術。

EX-亞洲劇團長林浿安表示，藝術源自於生活，經過設計和規畫每一個事物都有無限可能，因此經巧思設計，讓傳單也能變成黑盒子劇場。劇團指出，不需要任何剪刀、膠水，十個步驟就能親手打造自己的黑盒子劇場，包括觀眾席、舞台背景、燈光設計都包含在內，甚至民眾可以把標示為燈光的白色圓點著色，透過手電筒的照射讓自己的劇場產生燈光變化，在家就能體驗黑盒子劇場特有魅力。

另，今年「貓裏·實驗·中正堂」推出第3季節目，「福爾摩沙馬戲團」將揉合傳統馬戲特技與現代劇場美學，預計11月2日、3日帶來《潘朵拉的盒子》。EX-亞洲劇團則將於11月30日、12月1日演出劇團成團以來演出次數、好評最高的經典名作《假戲真作2.0》。

林浿安說明，除技藝絕倫的新馬戲表演，還有現代劇場和京劇飆戲的經典劇目，鼓勵民眾進到真正的劇場享受強檔好戲，欣賞傑出團隊的精彩演出。即日起開放購票，購票詳情歡迎至兩廳院售票系統查詢，或洽EX-亞洲劇團，037-262860，李小姐。

(中時 )