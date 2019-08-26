林教育部今天表示，108學年起啟動「補助公私立幼兒園汰換幼童專用車補助政策」，幼兒園可向各縣市政府提出申請，符合條件之幼童專用車每輛補助汰換購新車費用4成(約30萬元)，同時也將促請各地方政府加強檢查幼童專用車使用情形，讓家長更安心。

教育部國教署指出，108年汰換補助計畫已於7月底函發各縣市據以辦理，8月起，凡有符合汰換補助條件之幼童專用車，各幼兒園可向各縣市政府提出申請，每輛補助汰換購新車費用4成(約30萬元)。

根據統計，目前全國幼童專用車約3800多輛，預計今年將有200餘輛申請汰換補助，未來10年內預計每年汰換300至400輛，受惠幼兒達6萬多名。本補助計畫自108學年度起試辦3年，將視辦理狀況再進行滾動修正。

教育部國教署強調，每一家公私立幼兒園都應確保幼童專用車車況良好，並符合車齡不得逾出廠10年的規定。除了試辦補助，國教署也將促請各地方政府持續前往幼兒園檢查幼童專用車使用情形，並會同公路監理機關及警察機關實施路邊臨檢，督導幼兒園使用合格車輛載運幼兒，確保幼兒行的安全。

(中時 )