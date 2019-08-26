黃國雄貼出大學班遊照，圖為大一時的韓國瑜（左一），韓當時頭髮仍相當茂密。（袁庭堯翻攝）

民國70年東吳大學英文系榜單，當年錄取120名學生。（袁庭堯翻攝）

高雄巿長韓國瑜日前在美國商會演講時提及自己大學時曾在晚間課餘時間打工，遭黑韓粉專指他「說謊被抓包」、明明是夜間部學生。韓國瑜25日晚間PO出畢業證書自清，昔日同窗黃國雄也在臉書公開團體照及通訊錄，證明韓國瑜不但是東吳英文系日間部學生，連知名主持人利菁也是同窗。

韓國瑜昔日的同班同學黃國雄看不下去近來黑韓謠言四起，24日起連續在臉書發出多張當年同窗團體照及通訊錄，強調「政治上的黑韓與我無關，我也沒興趣為之闢謠，但是扯韓是夜間部的，這一點就與我有關了。」、「我們是一起入學，一起畢業的同班同學，只差沒有一起手牽手上學。」

黃國雄認為，韓國瑜是不是日間部學生，隨便也有幾百個師長、74級AB兩班100多位同窗都可以作證，而且還有畢業證書、通訊錄、團體照，學校也有教務處的學籍資料可查。

黃國雄表示，入學第一天就跟他一起上課，韓國瑜還當過班代。現在外傳韓國瑜先考上夜間部、再偷偷利用身分及管道轉到日間部就讀，黃國雄質疑「有誰聽說過大學日夜間部可以互換的？這可不是公司內部的部門調任。」

黃國雄也推算，韓國瑜46年次，64年18歲高中畢業進入陸軍官校專修班，在校受訓1年，畢業後任少尉，在軍中服務滿4年才可報退伍。所以韓國瑜參加70年的聯考，時序上也不為過。

黃國雄說，他不攀附權貴，班上出了知名人物，也不曾宣揚，但這次專程公開貼文說明，旨在闢謠。他感嘆「政治果然不是我們非政治系、法律系的能碰！」對於相片中其他露臉的同學們，黃國雄更驚爆知名人物利菁就身藏其中，「通訊錄的吳中Ｘ就是」，此言也意外引爆網友熱議討論。

(中時 )