1名男子26日上午7時駕車行經新竹市經國路時失控擦撞路邊1輛轎車，巡邏警方上前攔查，但男子疑因酒駕加上車上疑有不法物品拒檢加速逃逸，最後逆向擦撞1部休旅車才被警方攔下制伏，警方隨後果然在肇事男子車上起出K他命等毒品，而其酒測值為0.18。

據指出，這名26歲男子上午駕駛黑色BMW轎車行經經國路2段，但經過市區1家KTV時，疑因精神恍惚先擦撞路邊停放轎車，正巧1名巡邏員警發現，立即上前要求男子停車受檢。

酒駕撞休旅車無大礙，住處卻被警查獲k他命。

未料，男子見到警方不但拒檢還加速逃逸，警方立即從後追捕，最後在1公里外準備右轉東大路時再度失控逆向撞上對向停等紅綠燈的1部休旅車，這才遭警方拉下車制伏。

男子恍神撞車就逮遭起出K他命毒品。

所幸被害的休旅車蔡姓駕駛（61歲）僅因撞擊時汽車安全氣囊爆開，造成胸口疼痛外，送醫後並無大礙。

警方隨後在拒檢男子車上發現K他命27餘公克，另還有3包不明咖啡包，而經抽血檢驗換算男子酒測值為0.18毫克，若非肇事其實還不到公共危險移送標準，警方懷疑其拒檢可能是因車上藏有毒品，至於是否單純有服用其他藥物，已將其尿液送檢中，全案將依公共危險、毒品、妨害公務等罪嫌移送辦。

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(中時 )