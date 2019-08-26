行經三和路時，有位蔡姓民眾上前詢問：「是不是迷路了？」才將迷路老婦人帶到里長辦公室休息。（戴上容翻攝）

八月初大陸籍71歲孫婦上午10時，因牙齒不適和女兒到醫院就醫，女兒因腹痛先行回家獨留孫婦在醫院，孫婦苦等不到女兒，決定自行回家，因路況不熟，在三重街頭流浪2小時行走約2公里。在三和路上原地打轉被好心民眾接到里長辦公室，2位員警賴威勻、陳世鈞透過大陸地區人民資訊系統，僅花10分鐘就成功將迷路孫婦送回家。

孫婦遇到警察焦急表示，兩日前才從大陸來看望嫁到台灣女兒，對台灣完全不熟悉，前晚因牙齒不舒服，今早女兒載她到三重醫院就醫，女兒說因肚子痛要先回家拿藥，要她待在醫院。因為一直等不到女兒，一時心慌下才決定自己走回家，走了2小時都沒有看到熟悉的道路，直到有位蔡姓民眾上前詢問：「是不是迷路了？」才將她帶到里長辦公室休息。

派出所警員賴、陳2位警員指出，上午11時許接獲介壽里長林志祥報案，表示服務處有位老婦人忘記怎麼回家，於是趕往現場。2人本來擔心是失智老人忘記返家，到現場後才發現是老婦是路不熟才迷路。

陳表示，因老婦口音關係，不太明白她表達什麼，僅能言談間聽到「孫」、「兩日前剛來台」等零星訊息，2人於是以「大陸地區人民資訊系統」作查詢，經10分鐘找到女兒連絡資訊，11點多成功將老婦人送回家吃午餐，婦人家屬都表示相當感謝。

(中時 )