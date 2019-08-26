2019年世界羽球錦標賽在落幕了，日本隊拿下2金3銀1銅，成為所有參賽國家當中最大贏家，大陸隊僅靠混雙賽奪得1金，另有4銅，創下了36年參賽史最差紀錄。

Highlights | Zheng Si Wei and Huang Ya Qiong 🇨🇳 on top of the world! The season so far: All England Open ✅, Indonesia Open ✅, World Championships ✅. Next stop China Open



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羽球曾經被大陸視為國球之一，因為大陸歷來名將如雲，尤其是自1983年開始參賽以來，至今已總計摘下66面金牌，緊追在後的印尼隊也只有23面金牌，可見得大陸羽球選手在過去30多年來有多麼強勢。

然而今年世錦賽大陸隊的表現卻是慘不忍睹，男單石宇奇賽前就受了傷，奧運金牌名將諶龍則在8強中箭落馬，甚至四強賽5組人馬只有混雙頭號種子鄭思維／黃雅瓊過關，最終擊敗泰國選手拿下金牌，好不容易維持連續23屆保有奪金紀錄。

不過，大陸隊此次總成績1金4銅，寫下了36年來最遜色的成績單。大陸隊曾在1993年與1995年碰到嚴重的低潮期，當年兩屆賽事同樣各只有進帳1金，但1993年大陸隊獲得1金1銀3銅，1995年1金1銀2銅，今年只有1組人馬闖進決賽，難怪大陸羽球協會主席張軍在受訪時坦承辜負了廣大球迷的期望，接下來將重振旗鼓，希望能在明年的東京奧運會上雪恥。

(中時電子報)